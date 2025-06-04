俳優の柴咲コウ（43）が3日、自身のインスタグラムを更新。太もも全開の美脚ショットを披露した。【写真】「大好きな御御足が」太ももまぶしい生脚ショットを披露した柴咲コウ※11枚目「Intertwinin’ souls」とつづり、18枚の写真を投稿。コーディネートを紹介する自撮りショットや猫と戯れる姿、料理の写真など、プライベート感満載のオフショットを多数公開した。自然体で木のベンチに座る写真では、超ミニ丈のボトムス