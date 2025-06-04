希代の名横綱の幕引きとしてはあまりに寂しい顛末ではなかったか。6月2日に開かれた日本相撲協会の臨時理事会で、元横綱・白鵬宮城野親方（40）の退職届が受理された。退職が報じられる直前には、横綱昇進を決めた大の里（24）の優勝パレードのオープンカーのドア係を黙々と務め、ファンの声援に「サヨナラ」と言わんばかりに手を振って応えるなど、どこか吹っ切れたような爽やかさを見せていた白鵬だが、その胸中は……。＊