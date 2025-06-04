アイドルグループ・日向坂46の平尾帆夏が4日、東京・明治座で行われた舞台『サザエさん』ゲネプロ前合同取材会に出席。駄菓子を大量に差し入れしたことが明らかになった。【写真】アニメから飛び出してきた!?役衣装で登場した藤原紀香＆平尾帆夏ら佐藤友祐は、けいこを振り返って「差し入れがすごく豪華で、幸せに思っています」とにっこり。「駄菓子をわかめちゃん（平尾）が入れてくれたんですけど、ちょっとならわかるんで