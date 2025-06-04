韓国で左派の報復が始まる。6月4日に就任した李在明（イ・ジェミョン）大統領は投票日直前に「非常戒厳令に関連した保守政治家を全て処罰する」と宣言している。「激しい党争の挙句に滅んだ李朝を見る思いがする」と韓国観察者の鈴置高史氏は息をのむ。民主主義を謳う専制国家鈴置：日本では、李在明政権の「反日ぶり」ばかりに注目が集まります。しかし、より見逃せないのが韓国に再び独裁体制が生まれることです。日本の隣に「