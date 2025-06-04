サンリオエンターテイメントが大分・日出町で運営する「サンリオキャラクターパークハーモニーランド」に7月4日、キャラクターと触れ合いながら写真撮影などが楽しめる屋内型のグリーティング施設「CHARACTER GREETING FUN STUDIO」がオープンする。【写真】2つのテーマの部屋でキャラクターと写真撮影が楽しめる施設同施設は、ゲストから寄せられた“キャラクターたちともっと触れ合いたい”、“一緒に写真を撮りたい”といっ