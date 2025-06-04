5月は高校野球をはじめ、大学野球や社会人野球、独立リーグで多くの公式戦が行われ、プロ球団のスカウト陣が連日、ドラフト候補を視察すべく、全国の球場に足を運んだ。10月のドラフト会議当日まで、こうした動きは続くが、今年に関してスカウト陣からよく聞かれる話がある。それが高校生の有力候補にプロ入りを希望せず、進学や社会人入りを選択する選手が多いということだ。【西尾典文／野球ライター】＊＊＊【写真を見る】