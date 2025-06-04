男子高校生を暴行した上、静岡･浜名湖近くの川に落として溺死させた罪に問われている男の裁判員裁判で、男は「共犯の男が指示した」と被告人質問で主張しました。被告で浜松市の無職の男は、2024年2月、中央区のアパートで男子高校生を暴行。その後、高校生を車のトランクに押し込んで、湖西市内の公園に運び、浜名湖近くの川に転落させ溺死させた罪に問われています。4日の被告人質問で、被告の男は「知人女性が突き倒され