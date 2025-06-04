現在、ホームランランキングで両リーグトップに並んでいるドジャース大谷翔平選手。4日の全打席をお伝えします。【映像】月間MVP大谷の4日全打席5月は打率3割9厘、15本塁打、27打点の成績で、自身6度目となる月間MVPに選出された大谷。第1打席は、外角のきわどい球を見逃しの三振。2回の第2打席、レフトフライに倒れます。5回の第3打席、この日2つ目の三振を喫します。1点を追う8回の第4打席、フォアボールを選び、同