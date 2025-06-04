【MLB】ドジャース 6-5 メッツ（6月3日・日本時間4日／ロサンゼルス）【映像】骨折の影響は!?復帰後即ヒットの一部始終ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したメッツ戦で初回、5試合ぶりにスタメンに名を連ねたベッツがいきなりの復活劇を見せた。ドジャースが1点を先制された直後の1回裏、大谷が見逃し三振に倒れるも、2番に入ったベッツは相手先発メギルの3球目、高めのストレートを強振。鋭い打球はライ