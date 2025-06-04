アメリカのトランプ大統領は、鉄鋼とアルミニウムの追加関税を現在の25％から50％に引き上げる文書に署名しました。4日から適用します。【映像】演説中のトランプ大統領トランプ政権は3月に、アメリカに輸入される鉄鋼とアルミニウムに25％の追加関税を発動しましたが、トランプ大統領は3日、税率を25％から50％に引き上げる文書に署名しました。4日から適用されます。トランプ大統領は、関税のさらなる引き上げによって、ア