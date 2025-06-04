国スポサポートセンター設立の記者発表会見で発言する日本スポーツ協会の遠藤利明会長＝4日、東京都新宿区日本スポーツ協会は4日、国民スポーツ大会の準備、運営を支援する新組織「国スポサポートセンター」を6月中に発足させると発表した。開催自治体の負担軽減のためノウハウを蓄積、共有して運営の効率化を図る。今後、各都道府県からの要望を集約した上で具体的な支援内容を決める。東京都内で記者会見した日本スポ協の遠