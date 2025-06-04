韓国コスメブランド｢Wonjungyo(ウォンジョンヨ)｣は、大人気のナイトリップマスク｢ウォンジョンヨ ケアマスターリップマスク｣から透明感のあるブルーカラーの限定新色と、昨年に発売をして話題になった凍らせて使う部分用シートパック｢ウォンジョンヨ ジェラートスキンパック｣を6月13日(金)より数量限定で全国発売いたします。 【ウォンジョンヨ】話題のコスメの新作が続々と! 【取扱店】ウォン