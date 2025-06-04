元モーニング娘の石川梨華（40）がInstagramを更新。エステサロンを訪れた様子を最新ショットと共に投稿した。投稿には、「フェイシャルもして頂いたので久しぶりのエステで嬉しすぎてお顔の表情も、トーンもアップお肌もモチモチになって嬉しい」と明かし、自身のケアの時間を持つことができたと喜びを表現した。この投稿に「久しぶりのエステ、良いリフレッシュになったね！」「石川さんの肌、すごく綺麗！私もエステ行きたくな