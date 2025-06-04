ものまねメークで知られるタレントのざわちん（32）が自身のInstagramでビジュアルアップデートを報告した。「今年の8月で33歳になるので顔面課金してきた」と投稿し、カスタマイズヒアルを施したことを報告。ざわちんは担当の整形医師に「理想通りの仕上がりになって嬉しい」と感謝しつつ、「先生うますぎるうえに可愛すぎる」と褒め称えた。また、今後もビジュアルを年々更新していく意向を示した。この投稿には「いつも綺麗ね&#