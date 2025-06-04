作曲家／シンガーソングライターの中村泰輔が、新曲「Oleo」を本日6月4日に配信リリースした。 （関連：GLAYの30周年イヤーを盛大に締めくくった東京ドーム公演“新しい夢”とともに交わした未来への約束） 本楽曲は、本人が“絶望の果てから見出した希望の歌”に。様々な理由で苦難に立ち向かう人たちに聴いてほしい人生賛歌になっているという。 中村は、作曲家として2023年／2024年に