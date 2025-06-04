大阪・関西万博のシンボルで、世界最大の木造建築物「大屋根リング」（1周約2キロ）の閉幕後の活用について、国と大阪府、大阪市、経済界の代表者らが3日、大阪市内で会合を開き、北東側の約200メートルの部分、または南側（海側）・ウォータープラザ付近の約350メートルの部分を残す2つの案を確認した。連日、多くの来場者でにぎわう大屋根リング6月23日に開催予定の日本国際博覧会協会の理事会で決定する見込み。会場・夢洲