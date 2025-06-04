フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が、自身のインスタグラムで手料理の様子を投稿した。「久々にご飯 ハンバーグのお皿は結婚祝いで神田愛花さんにいただいたもの とっても重宝しております」と投稿。手料理に使われた皿は、同じくフリーアナウンサーの神田愛花からの結婚祝いの皿であったことを明かした。投稿には「#夜ご飯 #ハンバーグ定食」とハッシュタグがつけられており、彼女の料理の腕前が垣間見える。この投稿にファン