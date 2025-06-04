敗戦直後は泣き崩れていた明大・毛利海大投手が、閉会式で最優秀防御率賞のブロンズを受け、やっと笑顔に変わった。「防御率に最多奪三振、最多勝と個人的には自信になりました」先発として6勝（0敗）とチームのエースとして活躍。投手陣では唯一の防御率1点台と気を吐いた。ベストナインにも輝き最高のシーズンだったが、優勝決定戦で敗戦投手となり「やっぱり優勝しないとダメです」と悔しがっていた。