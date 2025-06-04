秋篠宮家の次女・佳子さまがブラジルを公式訪問するため、成田空港を出発されました。佳子さまは、きょう（4日）午後5時前、ブラジルを公式訪問するにあたり、成田空港の搭乗口で宮内庁職員や空港関係者らから見送りを受けられました。一人ひとりとあいさつを交わした後、佳子さまは民間機に搭乗し、経由地であるアメリカ・シカゴへ向け出発されました。日本時間のあす（5日）夜、サンパウロに到着する予定です。今回の訪問は日本