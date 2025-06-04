ハロウィーン・イベント 2025／画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンモデルプレス

USJでハロウィーンイベント 9月4日から順次開催

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • USJでは、秋の期間限定イベント「ハロウィーン・イベント2025」を開催
  • 9月4日から順次開催され、第一弾となるイベント概要が公開された
  • イベントスケールをさらに拡大し、多数の絶叫アトラクションを展開する
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