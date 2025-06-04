夏の参院選の比例代表に国民民主党から立候補する山尾志桜里元衆院議員は4日、自身のSNSに「出馬会見をさせてください」と投稿し、記者会見を開いて説明する考えを表明した。山尾氏の立候補をめぐっては、インターネット上を中心に過去の行動を問題視した批判が相次いでいて、公認が発表されて以降開いていない記者会見での説明を求める声が高まっていた。山尾氏は投稿で、「決定当初は自然体で会見を設定していたが、その後、私の