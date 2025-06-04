川崎ブレイブサンダース・フラッグバスケットボール男子Ｂリーグ１部（Ｂ１）の川崎は４日、今季まで島根でプレーしていたポイントガードの津山尚大（２９）＝１８０センチ、８５キロ＝が加入したと発表した。今季５８試合に出場した津山は高い成功率の３点シュートが武器。チームを通して「伝統あるクラブに加入でき本当にうれしく思っています。サンダースファミリーの皆さまの前でプレーできることを楽しみにしています」と