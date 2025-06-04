俳優の池田エライザ、ジュニアとして活動する阿達慶が4日、東京・実践女子学園で行われた映画『リライト』（13日公開）の学生試写会に登壇した。【全身カット】二の腕全開！夏らしい衣装で登場した池田エライザこの日、阿達は長田庄平（チョコレートプラネット）と一緒にサプライズで登場。生徒たちからは悲鳴に似た歓声が起きていた。阿達は300年先の未来からタイムリープしてきた未来人の役を演じる。未来人役を完璧に演じて