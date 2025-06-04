この夏も「ちいかわ」の勢いが止まりません。2025年6月下旬、ユニクロのUTから新たなコレクション「ちいかわ x ナガノのくま」が登場します。キャラクターの様々な表情がギュッと公式Xが25年6月2日に投稿したお知らせに寄せられたのは、「これは熱い」「ついにくまがきたー！！！！」「わぁー全部可愛いね」「夢のコラボだよ」「可愛すぎて涙止まらん」といった声。ファンも大歓喜するTシャツのデザインは、全部で4種類。仕事をし