ミスタードーナツは、創業55周年を記念した新たなドーナツ「もっちゅりん」を、6月4日より期間限定で販売を開始しました。商品名から連想される通り、「もちもちのその先」を目指して開発された新食感が特徴となる本商品。「食べないとわかんないもっちゅり食感」とあったので、発売日初日に早速購入し、確かめてみることにしました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】開店1時間後くらいの店頭を訪れてみると