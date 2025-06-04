女優の上白石萌音が４日に自身のインスタグラムを更新し、ドレス姿を披露した。「ナイツ・テイル―騎士物語―ＡＲＥＮＡＬＩＶＥ」（８月２〜１０日、東京ガーデンシアター）に出演する上白石。「ナイツテイルがまた動き出します」と報告し、緑のドレス姿を披露。「尊敬する先輩方と家族だねと言い合えるのが本当にうれしいです。８月の有明でお待ちしております！」と呼びかけて、投稿を締めた。この投稿にファンからは「