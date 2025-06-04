◆パ・リーグ日本ハム―阪神（４日・エスコン）日本ハムは古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手が３日に札幌市内の病院で検査を受け、左内腹斜筋損傷と診断されたと発表した。ゲーム復帰まで約８週間の見通しで、前半戦の１軍復帰は絶望的となった。先発した３日の阪神戦の投球中に違和感を覚え、３回１死で緊急降板していた。１月に来日した際には右脇腹を痛めており、実戦デビューが３月までずれ込んでいた。今季はここまで