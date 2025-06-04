関税協議をめぐり中国を批判しているアメリカのトランプ大統領は「習近平国家主席は好きだが交渉は極めて困難だ」などとSNSに投稿しました。両国は先月の貿易協議で互いに課していた関税を115％引き下げることなどで合意しましたが、アメリカ側は、中国側が合意後も鉱物資源の対米輸出を規制しているなどと主張し、トランプ大統領は「中国アメリカとの合意を完全に破った」などと批判していました。アメリカのトランプ大統領は4