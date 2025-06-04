台湾メディアの民視新聞網は3日、「『無料でタイ旅行ができる』といううたい文句には注意が必要だ」と記し、昨年10月に発生した台湾人8人の人身売買事件について伝えた。記事によると、8人は「海外に無料招待」の言葉を信じてタイに向かったが、タイ入国後にパスポートを没収され、ミャンマーにある詐欺拠点に連れて行かれた。8人のうち3人は中年女性、5人は若者で、中年女性3人は「タイで口座開設の手伝いや簡単な事務作業をする