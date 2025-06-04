◇第96回都市対抗野球大会近畿地区2次予選・第1代表決定トーナメント2回戦パナソニック3―2三菱重工West（延長10回タイブレーク）（2025年6月4日わかさスタジアム京都）2年ぶりに都市対抗野球大会出場を狙うパナソニックが延長10回タイブレークの末、3―2で三菱重工Westに競り勝った。8回途中から救援した入社3年目の定本拓真投手（24）が、2回2/3を1安打1失点（自責点0）と好投。チームを逆転勝ちへと導いた。「自分で