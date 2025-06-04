日本野球機構（NPB）が4日の公示を発表。オリックスは5選手を入れ替えし、田嶋大樹投手、川瀬堅斗投手、杉澤龍選手を1軍に登録。代わって井口和朋投手、権田琉成投手が登録抹消されました。田嶋投手はこの日行われる広島との交流戦第2戦に先発予定。今季はここまで5試合の先発登板で2勝2敗、防御率3.90をマーク。4月30日のロッテ戦では自身3年ぶりの完封勝利を果たしていて、この日の試合でも多彩な球種で広島打線を翻弄できるか注