ドジャースが長嶋茂雄氏の死を悼みました。3日、肺炎のため89歳で亡くなった巨人軍の長嶋茂雄終身名誉監督。日本では“ミスター”と呼ばれ愛されていた国民的スポーツ選手。その悲しみは国境を越えました。ドジャースの公式Xは4日、長嶋茂雄氏とドジャースのレジェンドであるトミー・ラソーダ氏のツーショット写真を投稿しました。「ドジャースは、日本の『ミスターベースボール』長嶋茂雄氏が89歳で死去されたことを悼みます。読