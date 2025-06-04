お笑いコンビ「真空ジェシカ」のガク（34）が3日に放送されたテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。憧れだった芸人について語った。番組では“大学お笑いが選んだ好きな芸人GP”と題して、大学お笑いサークルに所属している人々に好きな芸人ランキングを調査。“好き”“普通”“イヤだ”の3グループにわけて発表された。この日、唯一の大学お笑い出身ということもあり、共演者の順位予想で1位になったガク