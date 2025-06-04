新茶を確認する知覧茶オーガニック研究会の前原翔太会長＝2025年3月、鹿児島県南九州市茶葉を製品として仕上げる前の「荒茶」の生産量で鹿児島県がこのほど初めて日本一の座を手にした。機械化をてこにペットボトル向け需要をつかんだのが勝因で、65年連続首位だった“王国”静岡県は初の陥落となった。ただ、国内市場は近年頭打ちが続いており、両雄は海外への販路拡大に活路を見いだそうとしている。（共同通信＝渡具知萌絵、