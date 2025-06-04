【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■『なかなか(いい感じの)男女』の『男女』は『なんにょ』と読む 2025年5月23日(金)、KT Zepp Yokohamaにて、Base Ball Bearと橋本絵莉子のライブ･イベント「SMA 50th Anniversary presents『なかなか(いい感じの)男女』」が行われた。株式会社ソニー･ミュージックアーティスツ(以下SMA)は、2024年で設立50周年を迎えるのを記念して、2024年度の1年間の間に、所属ア&#12