【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Mr.Children『miss you LIVE』オリジナルステッカーのデザインも公開！ Mr.ChildrenのライブDVD＆Blu-ray『miss you LIVE』より、『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』の冒頭12分が公開された。 独創的なステージ演出と、凄まじい音楽への熱量を込めた力強いバンドの演奏。本作には、“舞台演出という芸術”にまで高められたアリーナツアーの最終