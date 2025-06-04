オリオールズの菅野智之投手は3日（日本時間4日）、敵地T-モバイルパークでのマリナーズ戦に先発。7回90球5安打1失点5奪三振の好投で、今季5勝目を挙げた。防御率はチーム先発陣トップの3.04となっている。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』で全75球の球種割合を振り返る。 ■『Baseball Savant』の公式データ詳細 菅野智之、試合ごとの球種割合推移（前回まで）MLB公