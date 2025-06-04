◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天−DeNA（4日、楽天モバイル）試合前楽天は球団SNSを通じて、ルーキー宗山塁選手とDeNA佐野恵太選手の2ショットを公開。DeNAのホームラン後のパフォーマンスである『デスターシャ』のポーズを取る宗山選手を指さす佐野選手の姿。「佐野さんにやれって言われました」と宗山選手のコメント。2人は8歳差ながら、明治大学出身。仲睦まじい様子を見せた2人。佐野選手は3試合連続ホームラン中と好調。宗山選手