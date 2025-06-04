卓球パリ五輪代表の平野美宇選手が3日、自身のSNSを更新し、中国のスーパーリーグへ参戦することを表明しました。平野選手はInstagramのストーリーズで「深圳大学チームから参加できる事、とても嬉しく思います。頑張ります」と意気込みを語りました。5月に行われた世界選手権で平野選手はシングルス2回戦敗退。帰国後には「ずっと同じ環境で卓球に打ち込んできたけど、もっといろいろな方と関わったりお話をしてみたい」と