マネスキンのダミアーノ・デイヴィッドが初ソロ作を世界同時リリース。“恐れ”と向き合った全14曲と制作の裏側をananに語ってくれました。自分にフォーカスする、そして「恐れ」と向き合う新世代ロックシーンを牽引するバンド、マネスキン。そのヴォーカリスト、ダミアーノ・デイヴィッドさん（Damiano David）が初のソロアルバム『ファニー・リトル・フィアーズ（FUNNY little FEARS）』を世界同時リリース。力強くセクシーなパ