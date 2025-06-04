高梁川河川敷岡山県倉敷市片島 梅雨の時季に備えます。水害の発生時に排水ポンプ車などを操作する訓練が岡山県倉敷市で行われました。 倉敷市を流れる高梁川の河川敷で行われた訓練には、国土交通省の岡山河川事務所や倉敷市消防局の職員、災害時に支援をする地元企業の社員ら約80人が参加しました。 参加者は、大雨による河川の氾濫で住宅地が浸水した場合などに排水ポンプ車で水をくみ上げ、川に流す手順を確認