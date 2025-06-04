日本スポーツ協会の遠藤利明会長（左）から日本スポーツマスターズの2027年大会の開催決定書を受け取った静岡県の平木省副知事＝4日、東京都新宿区日本スポーツ協会は4日の理事会で、中高年の総合大会、日本スポーツマスターズの2027年大会を静岡県で開催することを決めた。09年以来2度目となる。理事会で開催決定書を受け取った平木省副知事は「力を結集して素晴らしい大会にしたい。静岡県の魅力を楽しんでもらえたら」と語っ