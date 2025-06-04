[カイロ ４日 ロイター] - イスラエル軍は４日午前、パレスチナ自治区ガザ南部のハンユニスでパレスチナ人避難民が身を寄せる学校を空爆し、女性や子どもを含む少なくとも１８人が死亡した。地元保健当局が明らかにした。この日の死者は現時点で２１人に上っている。イスラエルのコメントは取れていない。住民によると、イスラエル軍は前日、イスラム組織「ハマス」など武装組織と戦うとして、住民に対し自宅を離れ西へ向かうよう