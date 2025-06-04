街頭演説に臨む安倍元首相と、背後に立つ山上徹也被告（右から2人目）＝2022年7月、奈良市（大谷敏治さん提供）安倍晋三元首相銃撃や岸田文雄前首相襲撃などの事件で注目された「ローンオフェンダー（LO）」対策として、警察庁が、LOの兆候情報を各部門から集約し、危険度を評価する「司令塔」を全国の警察署に置くよう都道府県警に指示したことが4日、関係者への取材で分かった。今夏の参院選は安倍元首相銃撃から3年。既に運用