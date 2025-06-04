「バレーボールネーションズリーグ2025」が4日から開幕する。日本チームの躍進には期待が高まっている。そんななか、前回大会で銀メダルを獲得しているのが日本女子。史上初の金メダルを狙う今大会のキーマンについて海外メディアが言及している。 ■パリ五輪以降に古賀、井上が引退 前回大会はイタリアに次ぐ銀メダルを獲得した日本女子。9位に終わった昨夏のパリ五輪をもって主将の古賀紗