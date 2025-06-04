「帝国ホテル京都」の最上位スイートの完成予想イメージ（同ホテル提供）帝国ホテルは4日、2026年春に開業を予定している「帝国ホテル京都」（京都市東山区）について、最上位タイプの客室となるスイートの販売予定価格を1泊300万円にすると発表した。北と東の2面に広がるテラスを備え、京都・祇園の町並みや東山を一望できる。今年秋から予約の受け付けを始める。「帝国ホテル京都」は、祇園にある国登録有形文化財の弥