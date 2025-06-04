「関西パビリオン」に設けられた福井県のブース＝2日、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博を誘客の契機にしようと、近畿圏外の地方自治体が躍起になっている。パビリオンに出展し魅力をPRした上で、交通アクセス料金の割引や万博との連動企画を実施。世界中から訪れる来場者に足を延ばしてもらう狙いだ。万博会場には、海外の参加国や国内企業の展示館に交じって「関西パビリオン」がある。近畿を中心とした9府県がブースを設け