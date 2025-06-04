SDN48の元メンバーでタレントの尻無浜冴美が3日に自身のアメブロを更新。ハワイで確認した米の価格を報告した。【映像】「みんなのために始めた」コメ5000円→1万円で転売するサトウさんこの日、尻無浜は「今話題のお米気になってハワイでもチェックした」と切り出し「アラモアナのロングスドラッグス なんと6,8キロ無洗米が14,99ドル、約2,100円とか」と説明。「日本の半額以下」だったといい「えぇーーー買って帰りたいんだ