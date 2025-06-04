タレントの薬丸裕英が3日に自身のアメブロを更新。同日、亡くなった読売巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんから記念で頂いた家宝を公開した。【映像】長嶋茂雄さん死去 ビートたけし・北大路欣也らが追悼この日、薬丸は「長嶋茂雄さん死去 突然の訃報に驚いています」とコメントし「子供の頃から巨人軍のファンで後楽園球場によく足を運んでいました」と回想。「芸能界入りして、憧れの長嶋さんとお会い出来た時に嬉しさで体が