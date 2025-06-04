落語家・立川志らく（61）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、スターを“呼び捨て”することへの批判に言及した。巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄（ながしま・しげお）さんが3日、都内の病院で肺炎のため死去したと読売新聞グループ本社、読売巨人軍などが発表した。89歳だった。この訃報を受け、志らくは「長嶋が亡くなった。ミスターの引退試合は我らが中日戦。家でテレビで見ていた。最後に観たのがメジャーのメ